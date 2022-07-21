Son dakika haber! Seydişehir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı Son dakika haberlerine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Mehmet Ünal (62) yönetimindeki 42 ZK 049 plakalı araç, Seydişehir- Bozkır kara yolu 14. kilometresi Kumluca Mahallesi Kavşağından tali yola çıkmak isterken Bekir Yıldırım (73) idaresindeki 42 RA 076 plakalı araçla çarpıştı. Kazada Fatma Yıldırım (69) ve Mehmet Ünal yaralandı. Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Kadriye Coşkun - Güncel Seydişehir Tragger Bozkır Konya Güncel Haberler Son Dakika

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