Son dakika haber: Seydişehir'de trafik kazası iki yaralı Son dakika gündem haberi... Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. alınan bilgiye göre, Hasan Paslı (49) idaresindeki 42 LP 660 plakalı otomobil Seydişehir-Bozkır kara yolu Gökhüyük Mahallesi mevkiinde seyir halinde iken tekerinin patlaması sonucu araç yana devrildi. Kazada araçta bulunan Esme Paslı (42) ile Sadettin Furkan Paslı (15) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Kadriye Coşkun - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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