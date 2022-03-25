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Son dakika haberi | Muğla'da iki evde çıkan yangın söndürüldü

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Son dakika haberi | Muğla'da iki evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Fethiye'ye bağlı Foça Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 3 katlı evin yatak odasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Seydikemer'e bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde de 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Son dakika haberi | Muğla'da iki evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi | Muğla'da iki evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi | Muğla'da iki evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi | Muğla'da iki evde çıkan yangın söndürüldü

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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