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Son dakika haber: Serik'te polis ilkokul öğrencilerine polislik mesleğini tanıttı

AA - Servet Tümer - Güncel
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Son dakika haber: Serik'te polis ilkokul öğrencilerine polislik mesleğini tanıttı

Son dakika gündem haberi... Antalya'nın Serik ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilkokul 1. Sınıf öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilkokul 1. Sınıf öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.

Serik ilçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Gedik İlkokulu'nda 1. Sınıf öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte polislerin görevleri anlatıldı ve çocuklara boyama kitabı hediye edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu tür faaliyetlerin başka okullarda da süreceği öğrenildi.

AA / Servet Tümer - Güncel

Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Antalya, Güncel, Haberler

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