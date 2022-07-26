Son dakika haber... Serik'te otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
Gelen son dakika haberlerine göre Serik ilçesinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.
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Serik ilçesinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.
Nebiler Mahallesi'nde otluk ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 5 hektar otluk ve çalılık alan zarar gördü.
AA / Servet Tümer - Güncel