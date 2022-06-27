Son dakika haber! Serik'te bir kişi aracında ölü bulundu Son dakika haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilinde ölü bulundu. Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilinde ölü bulundu. Şatırlı Mahallesi'nde yoldan geçenler sulama kanalı kenarındaki 07 ACR 233 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, araçtaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekibi, ölen kişinin K.A. olduğunu tespit etti. Cenaze yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. AA / Servet Tümer - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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