Son dakika haber! Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri annelere ziyarette bulundu
AA - Servet Tümer - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri Anneler Günü dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri Anneler Günü dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.
Ekipler, ilk olarak 1986 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Jandarma Er Abdülkadir Çelik'in ilçede yaşayan annesi Gülşen Çelik'i ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.
Ekipler ardından, Serik Devlet Hastanesi'nde doğum yapan anneleri ziyaret ederek çiçek verdi.
AA / Servet Tümer - Güncel