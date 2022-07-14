Son dakika haber... Serdivan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Son dakika haberler: Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden O.A. yönetimindeki 61 AV 927 plakalı otomobil ile aynı yöne giden H.K. idaresindeki 54 TL 899 plakalı otomobil, Beşköprü mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobillerdeki kadın yolcular H.K. ve E.A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel Serdivan İstanbul Sakarya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... Serdivan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.