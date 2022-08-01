Son dakika haber | Senegal'de iktidar partisinden "genel seçimi kazandığı" açıklaması Son dakika haberler: Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in iktidar koalisyonu Cumhuriyet İttifakı (APR), ülkede dün düzenlenen milletvekili seçimini kazandığını açıkladı. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in iktidar koalisyonu Cumhuriyet İttifakı (APR), ülkede dün düzenlenen milletvekili seçimini kazandığını açıkladı. İktidar partisi lideri eski Başbakan Aminata Toure, dünkü seçim sonuçlarının bir kısmını ulusal televizyonda duyurdu. Toure, iktidar koalisyonunun ülkenin 46 idari bölgeden 30'unu aldığını ve genel seçimi az bir farkla kazandığını belirtti. İktidar koalisyonunun parlamentoda kaç sandalye kazandığı hakkında bilgi vermeyen Toure, "30 bölgede kazandık. Bu şüphesiz bize Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlıyor." dedi. Senegal seçim yasasına göre, idari bölgelerde oyların çoğunu alan 97 aday milletvekili seçilirken, ulusal listelerden 53'ü nispi temsil yöntemiyle 15'i ise ülke dışındaki halk tarafından seçiliyor. Öte yandan muhalif koalisyon Yewwi Askan Wi, iktidar koalisyonunun yaptığı açıklamayı reddetti. Muhalefet Dakar Belediye Başkanı Barthelemy Dias, "(Toure'ye) Halk cevap verecek ve yarın halk sokağa çıkacak ve sen bize çoğunluğun nereden geldiğini söyleyeceksin." dedi. Milletvekili seçiminin, 2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi test niteliği taşıdığı belirtiliyor. Güncel AA / Adam Abu Togo Cumhuriyeti Milletvekili Senegal Güncel Haberler Son Dakika

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