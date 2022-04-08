Son dakika haber! Şemdinli'de şehitler için mevlit okutuldu
AA - Sıraç Karadeniz - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okundu.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit okundu.
Ulu Camide düzenlenen mevlit programına Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir, Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, Müftü Rıdvan Şahin, polisler ve vatandaşlar katıldı.
Mevlide katılanlar, şehitler için dua etti.