Selimiye'de bayram namazı yoğunluğu EDİRNE'de Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği ve restorasyon çalışmaları devam eden Selimiye Camisi'nde, bayram namazında yoğunluğu yaşandı. EDİRNE'de Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği ve restorasyon çalışmaları devam eden Selimiye Camisi'nde, bayram namazında yoğunluğu yaşandı. İçeride yer bulamayanlar, namazlarını bahçede kıldı. Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde, Kurban Bayramı namazı kılındı. Restorasyona alınan ve sadece bir kısmı açık olan cami, bayram namazına gelenlerle doldu. Camide yer bulamayanlar, bahçede namaz kıldı. Selimiye İmamı Yusuf Serenli'nin kıldırdığı namazın ardından cemaat bayramlaştı. Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Güncel Mimar Sinan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Selimiye'de bayram namazı yoğunluğu - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.