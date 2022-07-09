Selimiye'de bayram namazı yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı - Olgay Güler - Güncel
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EDİRNE'de Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği ve restorasyon çalışmaları devam eden Selimiye Camisi'nde, bayram namazında yoğunluğu yaşandı.
EDİRNE'de Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği ve restorasyon çalışmaları devam eden Selimiye Camisi'nde, bayram namazında yoğunluğu yaşandı. İçeride yer bulamayanlar, namazlarını bahçede kıldı.
Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde, Kurban Bayramı namazı kılındı. Restorasyona alınan ve sadece bir kısmı açık olan cami, bayram namazına gelenlerle doldu. Camide yer bulamayanlar, bahçede namaz kıldı. Selimiye İmamı Yusuf Serenli'nin kıldırdığı namazın ardından cemaat bayramlaştı.
Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Güncel