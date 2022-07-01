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Son dakika haberleri | Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen sudaki çalışmalara ara verildi

AA - Murat Ataseven - Güncel
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Son dakika haber... Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için yürütülen sudaki arama çalışmalarına ara verildi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün bulunması için yürütülen sudaki arama çalışmalarına ara verildi.

Sel felaketinin yaşandığı bölgede çalışma yürütürken önceki gün köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın bulunması için başlatılan ve havanın kararmasıyla dün akşam ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı.

AFAD, JAK, İHH, itfaiye ekipleri ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğünden gelen polis dalgıçların da katıldığı arama çalışmaları, dere yatağı boyunca ve Melen Çayı'na doğru genişletildi.

Ekipler, suyun içinde ve kenarında arama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdü.

UMKE ekipleri ve ambulans, bölgede hazır bekletildi.

Havanın kararmasıyla sudaki arama çalışmalarına ara verildi, suyun tahliye edildiği operatörün kepçesinin düştüğü alanda çalışmalar ise aralıksız sürdürülüyor.

Sudaki arama çalışmaları yarın havanın aydınlanmasının ardından yeniden başlayacak.

Dere yatağında tarama çalışması da yürüten ekipler, daha önce Bayrak'ın kullandığı iş makinesini ve ayakkabısını bulmuştu.

AA / Murat Ataseven - Güncel

Kaynaşlı Düzce Güncel Haberler Son Dakika

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