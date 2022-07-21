Selde zarar gören köprü yıkılıyor
Demirören Haber Ajansı - Ayhan Acar - Güncel
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BARTIN'da sel sonrası hasar gören Kozcağız-1 Köprüsü'nde yıkım çalışmalarına başlandı.
BARTIN'da sel sonrası hasar gören Kozcağız-1 Köprüsü'nde yıkım çalışmalarına başlandı.
Kozcağız beldesinde 27 Haziran'da yaşanan selde 59 yıl önce yapılan Kozcağız-1 Köprüsü'nün ayakları hasar gördü. Karayolları ekipleri trafiğe kapalı köprüde yıkım çalışmalarına başladı. 100 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğindeki köprüde, yıkım çalışmaları 15 gün sürecek. Yıkım sonrası yeni köprü çalışmaları da başlayacak. Köprünün 3 ay sonra hizmete girmesi bekleniyor.Bu arada yıkım çalışmaları havadan dronla görüntülendi.
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel