Son dakika haber: Selde mahsur kalan kangurunun yardımına koştular Son dakika gelişmesine göre - Selde mahsur kalan kangurunun yardımına koştular Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletini vuran selde mahsur kalan kanguru, kurtarma ekibinin müdahalesiyle yaşama tutundu. - Selde mahsur kalan kangurunun yardımına koştular SİDNEY - Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletini vuran selde mahsur kalan kanguru, kurtarma ekibinin müdahalesiyle yaşama tutundu. Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selin etkisi sürüyor. Maitland kentinde selden etkilenenleri tahliye etmek için bölgede bulunan kurtarma ekibi, tilkiden kaçan bir kangurunun sel sularında mahsur kaldığını fark etti. Kanguruya doğru ilerleyen ekip, keseli hayvanı bota çekerek mahsur kaldığı bölgeden kurtardı. Eyalette 11 milyon kanguru olduğu tahmin ediliyor. İhlas Haber Ajansı / Güncel Avustralya Galler Güncel Haberler Son Dakika

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