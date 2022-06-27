Son dakika haber: Selde mahsur kalan 8 kişilik aile JAK ve AFAD ekiplerince kurtarıldı
AA - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AFAD ekiplerinin mahsur kalan aileyi halat yardımıyla kurtarması BARTIN - Kayadibi Çavuş Köyünde evlerini su basması sonucu mahsur kalan 8 kişilik aile, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Afad ekiplerinin mahsur kalan aileyi halat yardımıyla kurtarması BARTIN - Kayadibi Çavuş Köyünde evlerini su basması sonucu mahsur kalan 8 kişilik aile, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
AA / Güncel