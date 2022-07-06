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Son dakika haber | Selde Kastamonu'dan Sinop açıklarına sürüklenen cenaze yeniden defnedildi

AA - Kadir Yıldırım - Güncel
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Son dakika haber | Selde Kastamonu'dan Sinop açıklarına sürüklenen cenaze yeniden defnedildi

Son dakika gündem haberine göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 27 Haziran'daki selde, mezardan suyla sürüklenen Mustafa Aydoğan'ın cenazesi, yeniden toprağa verildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 27 Haziran'daki selde, mezardan suyla sürüklenen Mustafa Aydoğan'ın cenazesi, yeniden toprağa verildi.

Sinop İnceburun Deniz Feneri mevkisinde bulunan cesedin, İnebolu'nun Çaykıyı köyünde sel sularının zarar verdiği mezara geçen yıl 27 Nisan'da defnedilen Aydoğan'a ait olduğunun tespitinin ardından cenaze, aynı köye getirildi.

Aydoğan'ın cenazesi, daha önce mezarının bulunduğu köy mezarlığında dere yatağından uzak bir alana defnedildi.

Cenazeye, Aydoğan'ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

AA / Kadir Yıldırım - Güncel

Kastamonu Aydoğan Sinop Güncel Haberler Son Dakika

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