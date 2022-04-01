Son dakika haber... Selami Sahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazasında yaralandı
AA - Ahmet Bayram - Güncel
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Son dakika habere göre Kaza yeri Kaza yapan araçlar İtfaiye ekiplerinin çalışmaları MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu, aralarında sanatçı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin'in de bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Kaza yeri
Kaza yapan araçlar
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu, aralarında sanatçı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin'in de bulunduğu 4 kişi yaralandı.