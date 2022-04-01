Son dakika haber... Selami Sahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazasında yaralandı - Haberler

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Son dakika haber... Selami Sahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazasında yaralandı

AA - Ahmet Bayram - Güncel
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Son dakika habere göre Kaza yeri Kaza yapan araçlar İtfaiye ekiplerinin çalışmaları MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu, aralarında sanatçı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin'in de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Kaza yeri

Kaza yapan araçlar

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu, aralarında sanatçı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin'in de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Son dakika haber... Selami Sahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazasında yaralandı

Son dakika haber... Selami Sahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazasında yaralandı

Son dakika haber... Selami Sahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazasında yaralandı

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Emirhan Şahin, Selami Şahin, İtfaiye, Kaza, Güncel, Haberler

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