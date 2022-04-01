Son dakika haber | Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin, Manisa'daki trafik kazasında yaralandı
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Son dakika gündem haberi... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu aralarında sanatçı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin'in de bulunduğu 4 kişi yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu aralarında sanatçı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin'in de bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Kürşat Ö'nün kullandığı 34 ET 3131 plakalı minibüs, İzmir-İstanbul Otoyolu Turgutlu geçişindeki Hamzabeyli mevkisinde önünde seyreden Mazlum S. idaresindeki 16 AOH 177 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada savrulan araçlar bariyerlere çarptı, kamyonet devrildi.
Minibüs sürücüsü Kürşat Ö. ile yolcular Andreas Rangavis, Celal Gökhan Güldal ve sanatçı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.