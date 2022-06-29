Son dakika haber: Sel sularının çekilmesiyle temizlik çalışmaları başladı Son dakika haber: Sel sularının çekilmesiyle temizlik çalışmaları başladı Bartın'da sel sularının çekilmesinin ardından işyerleri ve bodrum katlarında temizlik çalışmaları başlatıldı. Sel sularının çekilmesiyle temizlik çalışmaları başladı BARTIN - Bartın'da sel sularının çekilmesinin ardından işyerleri ve bodrum katlarında temizlik çalışmaları başlatıldı. Bartın Yalı mevkiinde Bartın Irmağı'nın taşması sonucu işyerleri ve bodrumları basan suların tahliyesi için çalışmalar başlatıldı. AFAD ekiplerinin yanı sıra çevre şehirlerden destek için bölgeye gelen AFAD gönüllüleri ile birlikte yine destek için bölgeye gönderilen iş makineleri ve vidanjörlerde çalışmalara katılıyor. İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Güncel Bartın AFAD Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: Sel sularının çekilmesiyle temizlik çalışmaları başladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.