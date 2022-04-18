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Son dakika haber: Sel suları Boğazköy camisinin minaresi yıktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: Sel suları Boğazköy camisinin minaresi yıktı

Son dakika haberine göre Kars'ta kar sularının eriyerek hızlı bir şekilde doldurduğu Kars Baraj Gölü havzasında bulunan boşaltılan Boğazköy'ün camisinin minaresi suyun şiddetine dayanamayarak yıkıldı.

KARS (İHA) - Kars'ta kar sularının eriyerek hızlı bir şekilde doldurduğu Kars Baraj Gölü havzasında bulunan boşaltılan Boğazköy'ün camisinin minaresi suyun şiddetine dayanamayarak yıkıldı. Her yıl baraj kapakları kapatılınca su debisinin yükselmesiyle birlikte minaresine kadar suya gömülen cami, özellikle fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyordu.

Sular içerisinde kartpostal görüntüler ortaya çıkaran caminin minaresi yoğun kar yağışı sonrası eriyen kar sularının birden baraj gölünü doldurması sonrasında oluşan basınç ve baskıya daha fazla dayanamayan minare yıkılarak baraj suları içerisinde kayboldu.

Boğazköy camisinin minaresinin yıkılmasıyla birlikte baraj gölün etrafında sadece ağaçlar kaldı.

(Işık Çapanoğlu/ İHA)

Son dakika haber: Sel suları Boğazköy camisinin minaresi yıktı

Son dakika haber: Sel suları Boğazköy camisinin minaresi yıktı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Baraj, Kars, kar, su, Güncel, Haberler

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