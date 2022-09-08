Son dakika haber... Şehitkamil Belediyesi'nden mesleki ve teknik lisesi öğrencilerine destek Güncel Haberler Son dakika haber: Şehitkamil Belediyesi, mesleki ve teknik liselere kayıt yaptıran öğrencilere aylık 500 lira destek verecek. Şehitkamil Belediyesi, mesleki ve teknik liselere kayıt yaptıran öğrencilere aylık 500 lira destek verecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında, ilçede eğitim veren mesleki ve teknik liselere kayıt yaptıran 9. sınıf öğrencilerine nakdi destek sağlanacak. 2022–2023 eğitim-öğretim yılında 8 aylık dönem içerisinde aylık 500 lira yılda toplam ise 4 bin lira verilecek. İlçede 8 bin 60 mesleki eğitim kontenjanın dolması halinde öğrencilere verilecek toplam maddi destek 32 milyon 240 bin lira olacak. Söz konusu protokolle, öğrencilerin mesleki ve teknik liseleri tercih etme oranının arttırılması hedefleniyor. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak Milli Eğitim Müdürlüğü Şehitkamil Güncel Haberler Son Dakika

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