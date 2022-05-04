Son dakika haber: Şehit Teğmen Talha Bahadır'ın cenaze namazını babası Hakkı Bahadır kıldırdı - Haberler

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Son dakika haber: Şehit Teğmen Talha Bahadır'ın cenaze namazını babası Hakkı Bahadır kıldırdı

AA - Sıtkı Yıldız - Güncel
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Son dakika haberleri: Cami avlusunda, cenaze başında detaylar Helallik alınması Baba Hakkı Bahadır'ın cenaze namazını kıldırması Şehit cenazesinin tekbirlerle cami avlusundan ayrılması Şehit Teğmen Talha Bahadır'ın cenaze namazını babası Hakkı Bahadır kıldırdı YALOVA - Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde...

Cami avlusunda, cenaze başında detaylar

Helallik alınması

Baba Hakkı Bahadır'ın cenaze namazını kıldırması

Şehit cenazesinin tekbirlerle cami avlusundan ayrılması Şehit Teğmen Talha Bahadır'ın cenaze namazını babası Hakkı Bahadır kıldırdı

YALOVA - Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısında şehit olan Teğmen Talha Bahadır için Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde cenaze namazı kılındı. Şehidin cenaze namazını babası Hakkı Bahadır kıldırdı.

AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

Baba Hakkı, Cenaze, Şehit, Cami, Güncel, Haberler

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