Son dakika haber: Şehit Teğmen Talha Bahadır'ın cenaze namazını babası Hakkı Bahadır kıldırdı

Cami avlusunda, cenaze başında detaylar

Helallik alınması

Baba Hakkı Bahadır'ın cenaze namazını kıldırması

Şehit cenazesinin tekbirlerle cami avlusundan ayrılması Şehit Teğmen Talha Bahadır'ın cenaze namazını babası Hakkı Bahadır kıldırdı

YALOVA - Zeytin Dalı Harekatı Bölgesinde teröristlerce yapılan füze saldırısında şehit olan Teğmen Talha Bahadır için Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde cenaze namazı kılındı. Şehidin cenaze namazını babası Hakkı Bahadır kıldırdı.