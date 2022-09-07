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Son dakika haber! Şehit Süleyman Fethi Bey'in hayatını anlatan film 9 Eylül'de meydanlarda halkla buluşacak

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Son dakika haber! Şehit Süleyman Fethi Bey'in hayatını anlatan film 9 Eylül'de meydanlarda halkla buluşacak

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in işgalden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, 9 Eylül'de Valilik koordinesinde hazırlanan programla kutlanacak.

İzmir'in işgalden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, 9 Eylül'de Valilik koordinesinde hazırlanan programla kutlanacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında, İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalini konu alan Unutma (Süleyman Fethi Bey) filmi, 9 Eylül akşamı İzmir Valiliği önünde ve aynı anda 20 farklı ilçedeki meydanlarda gösterilecek.

Senaryosunu ünlü tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Burak Alp ve Satuk Buğra Yenilmez kardeşlerin yaptığı filmde Yunan askerlerinin 22 süngü darbesiyle şehit ettiği Süleyman Fethi Bey'i oyuncu Cem Kılıç canlandıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın komuta ettiği şanlı Türk askerinin zaferle girdiği İzmir'de, birbirinden anlamlı etkinliklerle 9 Eylül'ün coşkuyla kutlanacağını belirtti.

Süleyman Fethi Bey'in de yeniden anılmasına vesile olacak filmi İzmirlilere armağan ettiklerini aktaran Köşger, "Bu film İzmir'in işgali ve kurtuluşuyla alakalı çekilen ilk film. Dününü bilmeyen bugünkü bayramı doya doya kutlayamaz. Tüm İzmirlileri 9 Eylül akşamı Konak Meydanı'nda ve 20 ayrı ilçedeki meydanlarımızda buluşup bu anlamlı filmi izlemeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel

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