Son dakika haber: Şehit polisin davasında sanık avukatı mazereti, duruşma erteletti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen suç çetesine yönelik operasyonda polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) şehit edilip, 2 polisin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan (47) ve oğlu Efe Özturan'ın (19) yargılanmasına devam edildi. Sanık avukatının sağlık problemi nedeniyle mazeretini bildirmesiyle duruşma, ertelendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaştı. Ekipler, 16 Haziran 2021 tarihinde, motosikletlerle şüphelilerin içinde olduğu otomobili takibe aldı. Otomobilden açılan ateşle Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli polis memurları Ercan Yangöz, Abdülkadir Doğan (30) ve Sezgin Can Gürsoy yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 6 yıllık polis memuru Ercan Yangöz, şehit oldu. Çeteye yönelik operasyonda Yangöz'ü şehit eden Fatih Özturan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Fatih Özturan'ın avukatının sağlık mazeretiyle katılmamasından dolayı duruşmayı erteledi. Mahkeme heyeti ayrıca sanıklardan Fatih Özturan'ın tutukluluk halinin devamına, Efe Özturan'a ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol halinin devamına karar verdi.