Son dakika haber! ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ KEÇE GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ Edinilen son dakika gelişmesine göre Şehit uzman çavuş, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı (3)Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde arı sokması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe'nin cenazesi, hastane morgundan alındıktan sonra Ulu Cami'ye getirildi. Şehit uzman çavuş, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı (3) Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde arı sokması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe'nin cenazesi, hastane morgundan alındıktan sonra Ulu Cami'ye getirildi. Burada düzenlenen törene Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehidin ailesi ile vatandaşlar katıldı. Törende şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak gözyaşı döktü. İmamın helallik alıp cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Mehmet Burak Keçe'nin cenazesi götürüldüğü Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Güncel Haberler Son Dakika

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