Son dakika haber: Şehit eşini 'Bizim ne güzel hayallerimiz vardı' diyerek uğurladı

KIBRIS Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda geçirdiği kaza sonucunda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın (31) cenazesi Bartın'da toprağa verildi. Şehidin eşi Sevgi Özkaya (23), tabutuna sarılarak, "Bizim ne güzel hayallerimiz vardı, bizi bıraktın gittin" diyerek ağladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya, önceki gün birliğin içinde geçirdiği araç kazası sonucu şehit oldu. Dün askeri uçakla Zonguldak Havaalanı'na getirilen Şehit Fatih Özkaya'nın cenazesi sabah saatlerinde Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Balat köyündeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından askeri konvoyla Fatih Özkaya, Arıt Şehit Necdet Orhan Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesindeki tören alanına getirildi. Cenaze törenine Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Kara Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi Tuğgeneral Mehmet Ateş, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.