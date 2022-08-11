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Son dakika haber: Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'da mezarı başında anıldı

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Son dakika haber: Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'da mezarı başında anıldı

Edinilen son dakika haberine göre Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Şehidin Bekbele Mahallesi'ndeki mezarına giden eşi Cemile Gedik ve çocukları, buraya çiçek bıraktı.

Buradaki program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Programa, şehidin yakınlarının yanı sıra İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Yıldırım, Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan ve diğer ilgililer katıldı.

AA / Burak Milli - Güncel

İskenderun Jandarma Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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