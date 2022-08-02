Son dakika haber! Şehit babası 'kınalı kuzum' türküsünü anlattı: Arkadaşına yazmıştım, oğluma yazmış gibi oldum

OĞLU Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğrutcu (25) Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan ve kendi bestelediği 'Şehit olmuş benim kınalı kuzum' türküsünü acı haberi almadan 11 gün önce sosyal medyada paylaşan Şahin Yoğurtcu, DHA'ya konuştu. Yoğurtcu, türküyü 3 yıl önce şehit olan oğlunun arkadaşı Yalçın Koca için yazdığını belirterek, "Allah öyle bir şey yaptı ki demek ki kendime olacakmış, oğlum için yazmış gibi oldum şu anda" dedi.

26 Temmuz'da Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce üs bölgesine açılan taciz ateşinde Sözleşmeli Erler Mevlüt Yoğurtcu ve Mert Otal şehit oldu. Ankara'da son yolculuğuna uğurlanan evli ve 1 çocuk babası Mevlüt Yoğurtcu'nun babası şahin Yoğurtcu'nun, acı haberi almadan 11 gün önce kendi bestesi olan 'şehit olmuş benim kınalı kuzum' türküsünü saz eşliğinde söylerken çekilen videyu sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Şahin Yoğurtcu'nun videosu sosyal medyada defalarca paylaşıldı.