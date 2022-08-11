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Son dakika haber! Şehit aileleri dernek başkanları Bedirhan bebek ve annesinin mezarını ziyaret etti

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Son dakika haber! Şehit aileleri dernek başkanları Bedirhan bebek ve annesinin mezarını ziyaret etti

Son dakika gündem haberine göre İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği üyesi dernek başkanları, Hakkari Yüksekova'da 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa'nın, Sivas'ın Şarkışla...

İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği üyesi dernek başkanları, Hakkari Yüksekova'da 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa'nın, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarlarını ziyaret etti.

Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Dernek başkanları, ardından Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'u da makamında ziyaret etti.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci, yaptığı açıklamada, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Yozgat, Çankırı, Kayseri ve Yozgat'tan dernek başkanlarının istişare toplantısı için Sivas'a geldiklerini söyledi.

Dernek başkanlarının talepleri doğrultusunda şehit Bedirhan bebek ve annesinin Şarkışla ilçesindeki kabrini de ziyaret ettiklerini belirten Deveci, "Şehit bebeğimizin anneannesi Suudiye Demir'i de ziyaret ettik. Şehidimizin annesine yalnız olmadığını, bizlerin de onun bir evladı olduğunu ve her zaman yanında olduğunu söyledik." dedi.

Şehit annesi Suudiye Demir ise ziyaretten dolayı dernek başkanlarına teşekkür ederek, "Allah razı olsun, bu iş başıma geldi geleli, beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Allah hükümetimizden, dernek başkanlarımızdan, bakanlarımızdan, hepsinden razı olsun." diye konuştu.

AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel

Yüksekova Şarkışla Sivas Güncel Haberler Son Dakika

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