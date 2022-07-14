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Son dakika haber: Şehir çöplüğündeki belden aşağısı tutmayan yaralı köpek hayvan severler tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Bahadır Turgut - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Şehir çöplüğündeki belden aşağısı tutmayan yaralı köpek hayvan severler tarafından kurtarıldı Çöplerden sızan suyun içinden çıkamayan köpeği araçlarıyla hayvan hastanesine götürüp tedavi altına aldırdılarESKİŞEHİR Eskişehir şehir çöplüğünde, biriken kirli sular içinde hareket edemediği için...

Şehir çöplüğündeki belden aşağısı tutmayan yaralı köpek hayvan severler tarafından kurtarıldı

Çöplerden sızan suyun içinden çıkamayan köpeği araçlarıyla hayvan hastanesine götürüp tedavi altına aldırdılar

ESKİŞEHİR Eskişehir şehir çöplüğünde, biriken kirli sular içinde hareket edemediği için adeta batmış durumda olan sokak köpeği, hayvan severler tarafından kurtarılıp bekleyen tedaviye götürdü, o anlar kayıt altına alındı.

Kemal Sağır ve arkadaşları, geçtiğimiz günlerde sokak hayvanlarına yönelik besleme yapmak için Odunpazarı Sarısungur Mahallesi'ndeki şehir çöplüğüne gitti. Burada sokak hayvanlarını besleyen Sağır ve arkadaşları, çöp suyunun içinden çıkamayan yaralı bir köpek fark etti. Sağır, sokak köpeğini arkadaşları ve görevlilerle birlikte bulunduğu bataklıktan çıkardı. Hayvanın belden aşağısını hareket ettiremediğini gören duyarlı vatandaşlar, köpeği araçlarıyla bir hayvan hastanesine götürdü, o anlar amatör kamera ile kaydedildi. Köpeğin tetkik ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Köpeği nasıl bulduklarını anlatan hayvan sever Kemal Sağır, vicdanlarının onu orada bırakmaya el vermediğini belirtti. Konuyla ilgili konuşan Kemal Sağır, "Geçtiğimiz günlerde karşımıza, çöp dağının ortasında yine çöplerden sızan suyun içinden çıkmak için mücadele veren, ama bir türlü çıkamayan can çıktı. Onun bu hali yüreğimizi yaktı. Bu hale nasıl geldi bilmiyoruz. 28 derece sıcaklıkta çöp suyunun içinde bırakamazdık. Kendi aracımızla onu hayvan hastanesine taşıdık. Şu an da tedavisi devam ediyor. Rahatsızlığı önümüzdeki günlerde belirlenecek. Yetkililere, bu konulara daha hassas olması çağrısında bulunuyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Turgut - Güncel

Eskişehir Güncel Haberler Son Dakika

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