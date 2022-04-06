Son dakika haber... Şavşat jandarma ekiplerinden köy okulundaki öğrencilere hediye - Haberler

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Son dakika haber... Şavşat jandarma ekiplerinden köy okulundaki öğrencilere hediye

AA - Bayram Sarayoğlu - Güncel
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Son dakika haber... Şavşat jandarma ekiplerinden köy okulundaki öğrencilere hediye

Son dakika gelişmesine göre Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yusufeli ilçesinde ziyaret ettikleri okuldaki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yusufeli ilçesinde ziyaret ettikleri okuldaki çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri, Yusufeli ilçesinin Taşkıran köyündeki Mehmet Akif Ersoy Yatılı Bölge Okulunu ziyaret etti.

Ekipler, köy okulunun tüm sınıflarını gezerek çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Çocuklarla bir süre sohbet eden ekipler, öğrencilere ne olmak istediklerini ve hayallerini sordu.

AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel

Yusufeli, Hisarcık, Jandarma, Güncel, Haberler

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