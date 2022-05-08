Son dakika haber: Savaştan kaçan Ukraynalılar, Türkçe ve Türk kültürünü öğreniyor

RUSYA'nın saldırılarından kaçarak Mersin'e gelen Ukraynalılar, 5 yıldır kentte yaşayan Ukraynalı gönüllü Tanya Doygun'un (37) açtığı Türkçe kursunda hem dil öğreniyor hem de Türk kültürünü tanıyor.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın ardından Mersin'e gelen Ukraynalılar, Türkiye'ye adapte olabilmek için Türkçe'yi ve Türk kültürünü öğrenmeye başladı. Mezitli ilçesindeki gönüllü evinde kurulan Türkçe kursunda sıralara oturan Ukraynalılar, 5 yıldır kentte yaşayan Ukraynalı Tanya Doygun tarafından verilen eğitimle Türkçe öğreniyor.