Son dakika haber! Savaştan etkilenen Ukraynalılar için Ankara'da yardım konseri

ANKARA (AA) - Savaştan etkilenen Ukraynalılar için başkent Ankara'daki Meryem Ana Kilisesi'nde yardım konseri düzenlendi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Vatikan'ın Ankara Büyükelçiliğindeki Meryem Ana Kilisesinde savaştan etkilenen Ukrayna halkına yardım amaçlı violin ve piyano resitalinden oluşan konsere, başta ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake olmak üzere çeşitli diplomatik temsilciler katıldı.

Büyükelçi Vasyl Bodnar, Ukrayna'nın milli marşıyla başlayan konserin açılışında yaptığı konuşmada, "Hepinize yardımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bugün ülkem Rus işgalcilerin bombaları ve füzeleri altında. Hala orada bulunan vatandaşlarımızın yemeğe de ihtiyacı var." diye konuştu.

Konser vesilesiyle katılımcılardan toplanan bağışların Ukrayna'daki gıda ihtiyaçlarını karışlamak amacıyla harcanacağını kaydeden Bodnar "Çünkü Rusya 2. Dünya Savaşı öncesinde 1930'lu yıllarda uyguladığı açlığı tekrar bizlere yaşatmak istiyor. Buna müsaade etmeyeceğiz ve insanlarımıza yardım ederek mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Ukrayna asıllı violin sanatçısı Yevgeniy Kostrytskyy ve piyanist Rustam Rahmedov sahne aldı.