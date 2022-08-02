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Son dakika haber... Savaşın başlamasının ardından 8 milyon Ukraynalı AB ülkelerine gitti

Son dakika haber... Savaşın başlamasının ardından 8 milyon Ukraynalı AB ülkelerine gitti

Gelen son dakika haberlerine göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana 8 milyon Ukraynalının AB ülkelerine gittiğini bildirdi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Rusya- Ukrayna savaşının başlamasından bu yana 8 milyon Ukraynalının AB ülkelerine gittiğini bildirdi.

Johansson, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaretinde Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında Ukraynalı sığınmacılarla ilgili bilgi verdi.

Savaşın başlamasından itibaren AB ülkelerine sığınan Ukraynalı sayısının 8 milyon olduğunu kaydeden Johansson, bu sayının ortalama bir AB ülkesinin nüfusu kadar olduğunu ifade etti.

Johansson, 4 milyon Ukraynalının AB'nin uyguladığı ve ikamet, çalışma, eğitim gibi imkanları sağlayan geçici koruması için başvuru yaptığını ve kaydedildiğini belirtti.

Ukraynalıların bir kısmının ülkelerine döndüğünü söyleyen Johansson, Ukraynalı sığınmacıların ülkeleri ve sığındıkları AB ülkesi arasında da seyahat edebileceğini vurguladı.

Ukrayna'ya dönenler tekrar AB'ye gelebilir

Johansson, "Ukraynalı sığınmacılar, yakınlarını görmek veya başka şeyler için her zaman kısa süreli olarak ülkelerine gidebilir ve sonra AB ülkelerine geri dönebilir. Bunu yaptıklarında yeniden geçici korumaya başvurmak zorunda değiller." dedi.

Ukrayna'ya kalıcı olarak dönmek isteyenlere yardımcı olacaklarını, bu kişilerin geçici korumadan çıkmaları gerektiğini kaydeden Johansson, Ukraynalılara hitaben "Ama ülkeniz savaştaysa kalıcı kavramının ne olacağını kimse bilemez. Gerektiğinde her zaman AB ülkelerine dönebilir, bir kez daha kaçmanız gerekirse yeniden geçici korumaya kayıt yaptırabilirsiniz." diye konuştu.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

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