Tekirdağ haberi: ŞARKÖY'DE MAKİLİK YANGINI; 5 HEKTAR YANDI Tekirdağ habere göre TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde yangın çıktı. TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında, 5 hektar makilik zarar gördü. Şarköy ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle makilik yangını çıktı. İhbarla, Şarköy Orman İşletme Müdürlüğü ve Şarköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Keşan Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 1 yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi. Yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. 5 hektar makilik alanın yandığı belirtildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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