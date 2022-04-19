Son dakika haberi | Şarkıcı Murda'ya uyuşturucu davasında 4 yıl 2 ay hapis

ŞARKILARINDA uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Murda lakaplı şarkıcı Mehmet Önder Doğan, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şarkıcının avukatı Ümit Gürkal Egemen, karara itiraz edeceklerini belirtti.

İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü celseye, Mehmet Önder Doğan katılmazken avukatı hazır bulundu. Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanığın iddianamedeki şarkının kendisine ait olduğunu kabul ettiği, Duman, Pahalı ve Eh Baba isimli şarkılarında esrar içmeye özendirici sözlerin bulunduğu anlatıldı. Sanık Doğan'ın youtube kanalının yüksek takipçili olduğu, kliplerinin yüksek izlenme ve beğeni rakamları gözetildiğinde, sanığın çok sayıda insana ulaşarak uyuşturucu madde kullanmaya alenen özendirildiğinin sabit olduğunu belirterek zincirleme olarak "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan 6 yıl 2 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

AVUKATI BERAATİNİ İSTEDİ

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AVUKATI: İTİRAZLARIMIZ OLACAK

İDDİANAME

Demirören Haber Ajansı / Güncel