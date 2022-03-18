Son dakika haber: Sarıyer'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü
AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Sarıyer'de tek katlı gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de tek katlı gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çayırbaşı Mahallesi Gülbağlar Caddesi'ndeki tek katlı gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında hasar oluştu.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel