Son dakika haber... Sarıgöl'de suç üstü yakalanan hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haber... Sarıgöl'de suç üstü yakalanan hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

AA - Mehmet Akif Sarıhan - Güncel
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Son dakika haber... Sarıgöl'de suç üstü yakalanan hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hırsızlık amacıyla girdiği bağ evinde yakalanan kişi, gözaltına alındı.

SARIGÖL, MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hırsızlık amacıyla girdiği bağ evinde yakalanan kişi, gözaltına alındı.

Hakkında hırsızlık suçlamasıyla yakalama kararı bulunan H.S. (22), girdiği bağ evinde hırsızlık yaparken suç üstü yakalandı.

Şüphelinin yanındaki motosiklette bulunan hurda eşyaların ise başka bir bağ evinden çalıntı olduğu belirlendi.

H.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel

Sarıgöl, Manisa, Güncel, Haberler

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