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Son dakika haber... Sarallar operasyonunda 78 şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... Sarallar operasyonunda 78 şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi

Son dakika haberi... SARALLAR operasyonunda gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş adamı Erdal Acar ve Şahin Gürz'ün arasında yer aldığı toplam 78 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.

SARALLAR operasyonunda gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş adamı Erdal Acar ve Şahin Gürz'ün arasında yer aldığı toplam 78 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar grubuna yapılan operasyonda gözaltına alınarak bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderilen 91 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı. İş adamı Erdal Acar ve MHP MYK üyesi Şahin Gürz'ün de arasında bulunduğu toplam 78 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Erdal Acar'ın "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yağma" suçlarından tutuklaması talep edildi. 12 şüpheli hakkında adli kontrol talebinde bulunulurken, başka suçtan tutuklu bir şüpheli ifadesi alındıktan sonra cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Erdal Acar Güncel Haberler Son Dakika

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