Son dakika haber: Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı terörist tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberler... Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı. Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/ Pkk üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Suriye'de terör örgütü YPG/PKK adına silahlı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle Şanlıurfa'da gözaltına alınan Suriye uyruklu B.N, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli B.N, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Müslüm Etgü Şanlıurfa PKK YPG Güncel Haberler Son Dakika

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