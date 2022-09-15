Son dakika haber: Şanlıurfa'da YPG/PKK'lı terörist tutuklandı
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Son dakika haberler... Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/ Pkk üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Suriye'de terör örgütü YPG/PKK adına silahlı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle Şanlıurfa'da gözaltına alınan Suriye uyruklu B.N, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli B.N, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel