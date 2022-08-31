Son dakika haber... ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 GÖZALTI

Edinilen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 23 kilogram esrar ile bin 86 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 23 kilogram esrar ile bin 86 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine bir eve baskın yaptı. Eğitimli narkotik köpeği kullanılarak yapılan aramada evin kiler bölümünde 23 kilo esrar ile bahçede ekili bin 86 kök kenevir ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan ev sahibini gözaltına alarak karakola götürdü.