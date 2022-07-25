Son dakika haber: Şanlıurfa'da trafikte yol tartışmasında ambulans şoförünün burnu kırıldı: 1 gözaltı

ŞANLIURFA'da, yeni doğan bir bebek naklini yapan ambulans şoförü Abdurahman Yandırıcı, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsünü sıkıştırdığı iddiasıyla önü kesildi. Motosiklet sürücüsünün tekme ve yumrukla saldırdığı ambulans şoförünün burnu kırıldı.

Olay, öğleden sonra Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yeni doğan entübe bebek naklini yapan Abdurahman Yandırıcı, yönetimindeki 63 ACF 764 plakalı ambulansla Mehmet Akif İnan Hastanesi'ne gitmek için yola çıktı. Yoğun trafik dolayısıyla güçlükle ilerleyen ambulans önünde gitmekte olan plakası öğrenilmeyen motosikletten korna çalarak yol istedi. Ancak motosiklet sürücüsü yol vermeyince ambulans manevra yaparak motosikleti geçti. Bu sırada motosiklet sürücüsü, kendisini trafikte tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla ambulansı takip ederek, önünü kesti.

Hastaneye gelen motosiklet sürücüsü İbrahim Kenanoğlu ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.