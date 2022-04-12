Son dakika haber | Şanlıurfa'da taşkınlık yaptıkları iddiasıyla 15 kişinin gözaltına alınması

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü, dün kurumda taşkınlık yapan ve güvenlik görevlilerine saldıran 15 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili, "Sistem arızası nedeniyle işlem yapılmadığı ve şüpheli şahıslardan şikayetçi olunmadığı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamakta olup, konu ile ilgili başlatılan adli soruşturma devam etmektedir." denildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, dün yaşanan olayla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Olay öncesinde güncelleme işlemlerini yaptırmak üzere, Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü Sırrın Veri Güncelleme Merkezi'ne randevu almadan gelen Suriye uyruklu aileye, randevu almaları gerektiği, aksi takdirde işlem yaptıramayacakları izah edildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna rağmen işlem yaptırmakta ısrar eden aile fertleri tarafından taşkınlık çıkarılmış ve kamu binasına zarar verilmiştir. Olaya karıştıkları değerlendirilen aynı aileye mensup bazı şüpheli şahıslar güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştır. Sistem arızası nedeniyle işlem yapılmadığı ve şüpheli şahıslardan şikayetçi olunmadığı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamakta olup, konu ile ilgili başlatılan adli soruşturma devam etmektedir."