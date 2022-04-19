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Son dakika haber | Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Son dakika haber | Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiAkçakale ilçesi kırsal Keçeli Mahallesi'nde evlerinin önünde oynayan Yüsra Elçi, yakınlardan geçen sulama kanalına düştü.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Akçakale ilçesi kırsal Keçeli Mahallesi'nde evlerinin önünde oynayan Yüsra Elçi, yakınlardan geçen sulama kanalına düştü.

Kısa süre sonra yakınları tarafından yapılan arama sonucunda kanaldan hareketsiz halde çıkarılan Elçi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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