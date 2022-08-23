Son dakika haber | Şanlıurfa'da soluk borusuna cisim kaçan çocuk öldü Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, soluk borusuna cisim kaçan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, soluk borusuna cisim kaçan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, A.B, Ziyaret Mahallesi'nde tarlada bulduğu yabancı cismi ağzına aldı. Çocuğun nefessiz kaldığını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Soluk borusuna cisim kaçtığı tespit edilen A.B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Emin Ergüvan Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

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