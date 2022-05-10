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Son dakika haber | Şanlıurfa'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

AA - Müslüm Etgü - Güncel
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Son dakika haber | Şanlıurfa'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

Külaflı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle M.B, A.B. ve M.G'ye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan M.B, A.B. ve M.G. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik güçlerince saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaralılardan M.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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