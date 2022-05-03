Son dakika haber... Şanlıurfa'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Son dakika habere göre Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Eyyübiye ilçesi kırsalındaki Başgök Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan tarafların tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 4 kişi silahla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
AA / Rauf Maltaş - Güncel