ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Gülabibey Mahallesi'nde A.S. ile O.S. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda A.S. ve O.S. ile kavgayı ayırmaya çalıştığı öğrenilen M.K. yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan M.K. ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu. AA / Cuma Sarı - Güncel Güncel Haberler

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