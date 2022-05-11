ŞANLIURFA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNA 2 TUTUKLAMA - Haberler

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ŞANLIURFA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNA 2 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞANLIURFA'da jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ŞANLIURFA'da jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaköprü ve Viranşehir ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada, ahırda duvara yapılmış gizli bölmede 1 tüfek, 3 şarjör ve 1050 mermi ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden ikisi nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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