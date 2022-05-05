Son dakika haber: ŞANLIURFA'DA SAĞANAK SONRASI OLUŞAN HORTUM KAMERADA - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: ŞANLIURFA'DA SAĞANAK SONRASI OLUŞAN HORTUM KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberleri: ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sağanak sonrası oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SİVEREK, ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sağanak sonrası oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Siverek'te öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası kırsalda hortum oluştu. Hortum, görenleri tedirgin etti. Hortum, bölgede yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Siverek, Hortum, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title